Ехали по сигналу тревоги. В Мончегорске произошло страшное ДТП с участием машины Росгвардии

Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД. Погибших в аварии нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске 7 сентября произошло ДТП с участием патрульной машины Росгвардии. Автомобиль перевернулся, последствия попали на видео.

- Экипаж вневедомственной охраны следовал на охраняемый объект по сигналу «Тревога» с включенным проблесковыми маяками и сигналами. В районе улицы Гагарина автомобиль Hyundai столкнулся с патрульным авто, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе Управления Росгвардии региона.

Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД. Погибших в аварии нет.

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