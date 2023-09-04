Житель Мончегорска устроил в Карелии ДТП с пострадавшими

В Сегежском районе Карелии житель Мончегорска устроил серьезное ДТП. Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

В Сегежском районе Карелии житель Мончегорска устроил серьезное ДТП. Авария произошла 3 сентября на трассе Р-21 Кола на мосту, в месте проведения дорожных работ.

- Водитель, управляя Honda Civic, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающейся Lada Kalina, за рулем которой был 40-летий житель Санкт-Петербурга, и столкнулся с машиной, - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Также механические повреждения получил автомобиль Kia Ceed, стоящий на запрещающий сигнал светофора. Пострадали три человека 51- летний водитель и пассажир Honda Civic, пассажир автомобиля LADA Kalina.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru