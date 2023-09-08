С такой не характерной для сентября погодой не исключено обновление суточных рекордов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходные природа снова сделает жителям Мурманской области царский подарок - 9 и 10 сентября в регионе будет «бабье лето», так что северяне смогут погреться и насладиться прогулками.

- 8-9 сентября погоду Кольского полуострова уже будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Гренландским морями, и теплые Атлантические воздушные массы. Лето вновь вернётся в Мурманскую область. Дневная температура воздуха составит: 8 сентября +13+18°, 9 сентября +15+20°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

С такой не характерной для сентября погодой не исключено обновление суточных рекордов.

9 сентября в Мурманске пройдет традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим», с подробной программой можно ознакомиться в нашем материале.

Напомним: август 2023 года вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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