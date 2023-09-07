Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой в Мурманске

В Мурманске опубликованным в соцсетях видео, где хозяйка собаки грубо обращается с питомцем, заинтересовалась полиция. Фото: скриншот видео / Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске опубликованным в соцсетях видео, где хозяйка собаки грубо обращается с питомцем, заинтересовалась полиция.

- По факту видеозаписи сотрудники полиции проведут проверочные мероприятия. Владельца собаки будут искать, также будет проверен факт жестокого обращения с животным, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: житель Мурманска убил друга из-за закрытой в туалете кошки.

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