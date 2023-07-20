Житель Мурманска убил друга из-за закрытой в туалете кошки

В Мурманске вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, который убил друга из-за своей кошки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, который убил друга из-за своей кошки. Непоправимое произошло 9 декабря прошлого года, когда между мужчинами вспыхнул конфликт.

- Приятель временно жил с мурманчанином в его квартире. Последний услышал громкое мяуканье своей кошки и предположил, что его гость в очередной раз закрыл животное в туалете. Мужчина стал высказывать претензии другу, однако собеседник ответил, что ему все равно, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Хозяин квартиры разозлился и избил друга руками и ногами, а затем схватил нож и стал наносить удары в лицо, спину и грудь. Он полученных травм северянин скончался на месте происшествия.

Свою вину злоумышленник признал частично, раскаялся. Он отметил, что удары ножом наносить не хотел, все произошло случайно.

Суд признал мурманчанина виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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