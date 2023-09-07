Брала за шкирку и кидала. В Мурманске попало на видео жестокое обращение девочки с собакой

В Мурманске попало на видео жестокое обращение девочки с маленькой собакой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске попало на видео жестокое обращение девочки с маленькой собакой. Происходило это на площадке для дрессировки животных.

На ролике, опубликованном в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) видно, как животное убегает от хозяйки, та хватает его за шкирку и грубо бросает несколько раз. Северяне просят привлечь родителей девочки к ответственности.

- Ситуация действительно серьезная и ребенку нужна специализированная помощь, что уж говорить о собаке декоративной породы, у которой после таких побоев не могло не остаться повреждений, - пишут в комментариях под видео.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД региона.

Напомним: положившего на чужую машину труп собаки мурманчанина отправили в колонию.

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