Положившего на чужую машину труп собаки мурманчанина отправили в колонию

В августе 2019 года в Мурманске случилась дикая история. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В августе 2019 года в Мурманске случилась дикая история. Мужчина положил на чужую машину труп собаки с траурной лентой «Это война, зоозащитники!».

Сделал он это после скандальной истории. Сначала в сети появились сообщения, что мужчина поймал собаку и хочет увезти ее за город на произвол судьбы. Когда с ним связались зооволонтеры, которые попытались спасти животное, он сказал, что готов продать его. Конфликт дошел до полиции, когда северян и его знакомая напали на зоозащитников, а также избили собаку. В ответ северяне написали на дебошира заявления.

Желая отомстить, тот и положил труп пса с лентой на чужую машину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Изначально рассматривался вариант со статьей о жестоком обращении с животными, но выяснилось, что смерть собаки не была насильственной. Октябрьский районный суд Мурманска приговорил северянина к шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 80 тысяч рублей. Такое решение сам осужденный посчитал слишком суровым, поэтому попытался его обжаловать. Но безуспешно.

— С учетом мнения государственного обвинителя апелляционные жалобы оставлены судебной коллегией Мурманского областного суда без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: в Кандалакше на женщину с ребенком, когда они гуляли по Речной Набережной, напали бродячие собаки. О случившемся пострадавшая северянка рассказала в соцсетях.

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