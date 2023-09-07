В Мурманске завершились поиски 43-летнего Сергея Ворожцова

В Мурманске завершили поиски 43-летнего Сергея Ворожцова.

В Мурманске завершили поиски 43-летнего Сергея Ворожцова. Мужчина пропал 29 августа, с тех пор его местонахождение было не известно.

К счастью, все закончилось благополучно. О том, что северянин найден живым, сообщили в ПСО «ЛизаАлерт» Мурманской области. Где пропадал мужчина волонтеры не уточнили.

Напомним: в Мурманской области не стали возбуждать уголовное дело после гибели сапсерфера.

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