В Мурманской области не стали возбуждать уголовное дело после гибели сапсерфера

Мужчина считался пропавшим без вести с осени прошлого года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области завершена проверка по факту гибели сапсерфера Сергея Целищева, тело которого обнаружили на озере Имандра. Мужчина считался пропавшим без вести с осени прошлого года.

Как сообщили в СУ СКР региона, уголовное дело после случившегося возбуждать не стали, так как смерть северянина не носит криминальный характер.

Напомним: следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в Североморске.

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