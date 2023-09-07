«Срочно нужна операция, иначе умру!». Мошенники выманили у ребенка в Мурманске почти полмиллиона рублей

Девушку задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой 2023 года в Мурманске произошло громкое преступление. Восьмилетний мальчик, чтобы спасти маму, отдал мошенникам почти полмиллиона рублей.

Ему позвонила женщина, которая стала плакать и кричать в трубку, растерявшийся ребенок подумал, что говорит с мамой. Мошенница стала требовать отдать все деньги, какие есть в доме, якобы на срочную операцию.

- Ребенок нашел деньги в одном из шкафов, а также взял из своей копилки личные сбережения и по указанию звонившего поместил все купюры в коробку. В этот момент из школы пришел девятилетний брат мальчика, который также вступил в разговор. Незнакомец сказал, что деньги необходимо оставить в подъезде у входной двери квартиры. Братья выполнили все указания. Затем в домофон позвонила женщина, которая представилась курьером и забрала коробку с деньгами, - сообщили в МВД России.

Курьером оказалась 25-летняя жительница Ростова-на-Дону. Из суммы, которую ей передал мальчик, она оставила себе 100 тысяч рублей - эти деньги удалось вернуть обманутым, остальные 364 тысяч отдала другим участникам преступной схемы. Девушку задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств, признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления, и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, удовлетворив исковые требования потерпевшей на вышеуказанную сумму, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: 66-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников, которые применили к ней стандартную схему обмана. Северянка отдала 7 миллионов рублей.

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