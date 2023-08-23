Пенсионерка из Мурманска лишилась квартиры и отдала мошенникам 7 млн рублей

66-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников, которые применили к ней стандартную схему обмана. Фото: Антон ЗАБИРОВ

66-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников, которые применили к ней стандартную схему обмана.

Северянке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, женщину он запугал якобы сомнительными операциями с ее счетом. Мужчина убедил свою жертву, что той надо срочно действовать, чтобы у нее не забрали деньги.

Поверив ему, пенсионерка сначала обналичила 1,5 миллиона рублей, которые хранила в банке, и перевела мошенникам. Потом взяла несколько кредитов на миллион рублей.

- Но и этого аферистам оказалось мало - они убедили женщину провести сделку по продаже квартиры, что она и сделала. Женщина продала свое жилье за 4,6 миллиона рублей. В беседе с полицейскими, пострадавшая от мошенничества рассказала, что читала о подобных фактах и видела сюжеты по телевидению, но никогда не думала, что подобная ситуация может произойти с ней тоже, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Личности злоумышленников пока не установили, вероятно, они действовали из другого региона или даже страны.

Напомним: 27-летний житель Мурманска погряз в долгах, пообщавшись с телефонными мошенниками. Аферист, представившим сотрудником Центробанка, убедил мурманчанина в том, что с его счетом происходят сомнительные операции.

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