«Мошенница плакала в трубку». Мальчик из Мурманска, думая, что спасает маму после ДТП, отдал злоумышленникам свои накопления и полмиллиона рублей

Восьмилетний мальчик находился один дома, когда зазвонил стационарный телефон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали 24-летнюю москвичку, которая стала пособницей в преступлении с участием ребенка.

Восьмилетний мальчик находился один дома, когда зазвонил стационарный телефон.

На том конце провода женщина взволнованным голосом сообщила, что мама мальчика попала в ДТП, ей срочно нужна сложная операцию стоимостью 500 тысяч рублей.

- Затем телефонную трубку взяла женщина, которая плакала и просила передать все накопления семьи. Мальчику показалось, что он разговаривает со своей мамой, поэтому у него не возникло подозрений в том, что его обманывают. Ребенок нашел деньги в одном из шкафов, а также взял из своей копилки личные сбережения и по указанию звонившего поместил все купюры в коробку. В этот момент из школы пришел девятилетний брат мальчика, который также вступил в разговор. Незнакомец сказал, что деньги необходимо оставить в подъезде у входной двери квартиры. Братья выполнили все указания. Затем в домофон позвонила женщина, которая представилась курьером и забрала коробку с деньгами, - сообщили в МВД России.

Девушку-курьера вскоре задержали. Фото: МВД России

Уже после этого мальчикам позвонила их мама, которая после вопроса о ее самочувствии заволновалась. Вскоре семья выяснила, что стала жертвой мошенников.

Девушку-курьера вскоре задержали. Оказалось, что в Заполярье она прибыла специально ради нечестной работы. В мессенджерах она получала адреса, по которым должна была забирать деньги, часть суммы она оставляла себе.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере, москвичку заключили под стражу. 95 тысяч рублей вернули семье - ту сумму, которую курьер оставила себе.

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