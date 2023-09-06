В Мурманской области сняли карантин по птичьему гриппу

Всего в Кольском Заполярье выявили два очага распространения болезни - у губы Ура и у озера Секретарское в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года в Мурманской области впервые за историю региона объявили карантин по птичьему гриппу. Инфекция поразила только сизых чаек.

Всего в Кольском Заполярье выявили два очага распространения болезни - у губы Ура и у озера Секретарское в Териберке. Спустя два месяца карантин по птичьему гриппу в Мурманской области отменили.

- С 6 сентября в районе озера Секретарское в Териберке отменен особый режим в связи с гриппом птиц. Однако тенденция к распространению высокопатогенного гриппа птиц в стране продолжает сохраняться, поэтому специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области продолжается мониторинг территории области с целью выявления павших птиц, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Поэтому северян просят сообщать о мертвых чайках по телефону «горячей линии» комитета по ветеринарии Мурманской области +7(921)165-34-53 (круглосуточно).

Напомним: этим летом в водоемах Мурманской области заметили множество больного лосося. Специалисты отобрали пробы семги и горбуши с поражениями на кожных покровах, которые плавали в Коле, чтобы провести вирусологические исследования.

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