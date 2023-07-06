В Мурманской области выявили птичий грипп у сизых чаек

В Мурманской области обнаружили птичий грипп у сизых чаек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области обнаружили птичий грипп у сизых чаек. Эпизоотический очаг – побережье губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура.

- В радиусе пяти километров ветеринары обозначат эпизоотический очаг лентой и выставят круглосуточный пост. На этой территории нельзя находится людям и домашним животным, - сообщили в оперштабе региона.

В регионе введут карантин по гриппу птиц. Он коснется в основном подсобных хозяйств, в которых разводят домашнюю птицу. Фермеры должно будут перевести птиц на закрытое содержание и выполнять ряд ветеринарных правил содержания поголовья.

В комитете по ветеринарии напоминают, что птичий грипп может передаваться человеку, поэтомусеверян просят быть осторожными и соблюдать правила гигиены. Мясо птиц стоит покупать только в местах санкционированной торговли.

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