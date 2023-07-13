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НовостиОбщество13 июля 2023 14:21

У дикого лосося в Мурманской области выявили инфекционный некроз

Заболевание поражает поджелудочную железу и других органы и ткани рыб
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Такой вирус не может быть причиной гибели дикого лосося, так как взрослые особи являются бессимптомным носителем болезни.

Такой вирус не может быть причиной гибели дикого лосося, так как взрослые особи являются бессимптомным носителем болезни.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этим летом в водоемах Мурманской области заметили множество больного лосося. Специалисты отобрали пробы семги и горбуши с поражениями на кожных покровах, которые плавали в Коле, чтобы провести вирусологические исследования.

- По результатам экспертиз, в двух пробах выявлен антиген вируса инфекционного панкреатического некроза лососевых рыб, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Такой вирус не может быть причиной гибели дикого лосося, так как взрослые особи являются бессимптомным носителем болезни.

Инфекционный некроз поджелудочной железы поражает молодь культивируемых лососевых рыб. В пресной воде из лососевых рыб подвержены заболеванию американский голец, радужная форель, кумжа, лосось Кларка, озерный голец, нерка и атлантический лосось.

Заболевание характеризуется развитием септического процесса, поражением поджелудочной железы, других органов и тканей и массовой гибелью рыб.

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