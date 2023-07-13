У дикого лосося в Мурманской области выявили инфекционный некроз

Такой вирус не может быть причиной гибели дикого лосося, так как взрослые особи являются бессимптомным носителем болезни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этим летом в водоемах Мурманской области заметили множество больного лосося. Специалисты отобрали пробы семги и горбуши с поражениями на кожных покровах, которые плавали в Коле, чтобы провести вирусологические исследования.

- По результатам экспертиз, в двух пробах выявлен антиген вируса инфекционного панкреатического некроза лососевых рыб, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Такой вирус не может быть причиной гибели дикого лосося, так как взрослые особи являются бессимптомным носителем болезни.

Инфекционный некроз поджелудочной железы поражает молодь культивируемых лососевых рыб. В пресной воде из лососевых рыб подвержены заболеванию американский голец, радужная форель, кумжа, лосось Кларка, озерный голец, нерка и атлантический лосось.

Заболевание характеризуется развитием септического процесса, поражением поджелудочной железы, других органов и тканей и массовой гибелью рыб.

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