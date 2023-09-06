Депутата Мурманской областной Думы признали виновным в злоупотреблении полномочиями

6 сентября Оленегорский городской суд вынес приговор по делу экс-главы города и депутата Мурманской областной Думы Олега Самарского и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Оленегорска Вадима Крутова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 сентября Оленегорский городской суд вынес приговор по делу экс-главы города и депутата Мурманской областной Думы Олега Самарского и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Оленегорска Вадима Крутова.

Им вменяли часть 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Суд постановил, что их можно признать виновными в злоупотреблении полномочиями.

Ранее в СКР региона сообщили, что глава Оленегорска вступил в сговор со своим замом и решил необоснованно улучшить жилищные условия своему родственнику, предоставив ему квартиру из муниципального жилищного фонда в наем. При этом мужчина был обеспечен жильем и не мог претендовать на получение помещения.

На момент нарушения закона Олег Самарский был главой Оленегорска, после избрался в облдуму. Но теперь он будет лишен мандата, так как суд запретил ему и Крутову два года занимать должности государственной и муниципальной службы. Также Самарский должен будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей, Крутов - 50 тысяч.

Оба могут обжаловать приговор.

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