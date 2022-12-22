Экс-главу Оленегорска и его заместителя ждет суд за злоупотребление полномочиями

Уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманской области будут судить экс-главу Оленегорска Олега Самарского и его заместителя Вадима Крутова. Они обвиняются по части 1, 2 статьи 285 УК РФ, а именно в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, глава Оленегорска вступил в сговор со своим замом и решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника, предоставив ему квартиру из муниципального жилищного фонда в наем. При этом, мужчина был обеспечен жильем и не мог претендовать на получение помещения.

- В то же время на учете в качестве нуждающихся в жилье состояло 26 человек, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним: ранее членство Олега Самарского в "Единой России" приостановили.

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