Членство Олега Самарского в "Единой России" приостановлено

По версии следствия, он незаконно выделил из жилищного фонда социального использования квартиру своему сыну. Фото: Правительство Мурманской области
Следком возбудил в отношении бывшего главы Оленегорска и нынешнего депутата Мурманской областной Думы Олега Самарского уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, он незаконно выделил из жилищного фонда социального использования квартиру своему сыну.
- Членство в партии «Единая Россия» экс-главы Оленегорска Олега Самарского будет приостановлено на основании п. 4.4.4 устава партии в связи с возбуждением уголовного дела, - сообщили в Мурманском региональном отделении.
Напомним: на этой неделе в Мурманской области с рабочим визитом был секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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