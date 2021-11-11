В отношении бывшего главы Оленегорска возбудили уголовное дело

В администрации и управлении городского хозяйства при участии ФСБ прошли обыски с изъятием документов. Фото: Скриншот видео

Бывший глава Оленегорска попал под уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, закон был нарушен в 2019 году. Тогда главой муниципалитета был Олег Самарский, который сейчас оставил пост ради Мурманской областной Думы.

- По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска, наделенный полномочиями принимать решения о выделении в найм жилых помещений жилищного фонда социального использования, решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника. При этом, последний был обеспечен жильем на территории муниципального образования и не мог претендовать на получение жилого помещения. В результате незаконных действий подозреваемого из муниципального жилищного фонда выделена квартира на условиях коммерческого найма, что повлекло нарушение прав иных граждан, законно состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В администрации и управлении городского хозяйства при участии ФСБ прошли обыски с изъятием документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек. Неизвестные выгрузили их стопками на улице Ломоносова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru