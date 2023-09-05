Диана Кузнецова: Пятидневная неделя в школах Мурманской области позволяет снизить нагрузку на учеников

На минувшей неделе стало известно, что с учебного года 2023/2024 все школы, гимназии и лицеи Мурманской области переходят на пятидневный режим работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувшей неделе стало известно, что с учебного года 2023/2024 все школы, гимназии и лицеи Мурманской области переходят на пятидневный режим работы.

За отмену уроков по субботам северяне боролись не один год и даже создали в свое время петицию. Но когда такое решение было принято, многие все же забеспокоились: теперь в будни будет больше уроков, не значит ли это, что и уставать будут сильнее?

Как сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, до полного перехода на пятидневку по такой схеме уже работали 70% школ в регионе, и как показала практика, обращений от них о возвращении шестидневной учебной не поступало.

- Решение о переходе на пятидневную неделю принималось с учетом мнения детей, родителей и педагогов. Образовательные организации самостоятельно составляют расписание уроков, занятий внеурочной деятельностью, распределяют учебную нагрузку между педагогами. Федеральный учебный план имеет несколько вариантов, которые могут быть использованы общеобразовательными организациями для 5-дневной и 6-дневной учебной недели. Независимо от режима, перечень учебных предметов во всех вариантах учебного плана не меняется. При 5-дневной учебной неделе сокращена недельная нагрузка в среднем на 3 часа и уменьшено количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений. Пятидневная неделя в школах позволяет снизить нагрузку на учеников и предоставляет дополнительный день, субботу, для общения с родителями и друзьями, отдыха, занятий по выбору, для старшеклассников - для подготовки к экзаменам, олимпиадам, - рассказала «КП»-Мурманск» Диана Кузнецова.

Напомним: медицинский психолог назвала причину, почему детям интереснее с гаджетами, чем с друзьями. Северянам рассказали, чем опасно чрезмерное увлечение техникой.

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