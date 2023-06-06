Медицинский психолог назвала причину, почему детям интереснее с гаджетами, чем с друзьями

За последние годы во всем мире существенно возросло использование интернета, компьютеров, смартфонов и других электронных устройств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние годы во всем мире существенно возросло использование интернета, компьютеров, смартфонов и других электронных устройств. Конечно, пользу гаджетов нельзя отрицать – они существенно облегчают нам жизнь. А еще сенсорные экраны, кнопочки и джойстики развивают мелкую моторику, зрительное и слуховое восприятие, развивают логическое мышление, помогают нашим детям учиться анализировать информацию и сосредотачивать внимание.

Однако в большинстве семей дети проводят у экрана телевизора больше двух часов в сутки, многие не расстаются со смартфоном и даже засыпают с ним в руках.

- Страдает зрение, ухудшается осанка, могут отмечаться расстройство сна, гипервозбудимость, трудности в учебе, эмоциональные нарушения, сложности в формировании социальных навыков, проблемы в общении, - сообщила медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева. - К сожалению, футбольному матчу с друзьями во дворе дети все чаще предпочитают футбол виртуальный. Увлечение гаджетами неизбежно сопровождается недостаточной физической активностью, и результатом малоподвижного образа жизни могут стать сбой в обмене веществ, лишний вес и ожирение, нарушение работы сердца, ухудшение тонуса сосудов, снижение иммунитета – дети чаще болеют, а заболевания могут приобретать хроническое течение.

Знаете ли вы, что на вопрос: «Почему ты проводишь время перед телевизором или с телефоном в руках?» дети чаще всего отвечают: «Потому что мне скучно», «Потому что мне не с кем играть»?

- Не оставляйте ребенка наедине со скукой! - призывает специалист. - Проводите время вместе, гуляйте, играйте, занимайтесь спортом, танцами или музыкой – найдите занятие, которое придется по душе всем членам семьи. Старайтесь предлагать ребенку интересные занятия, организуйте его день так, чтобы у него не было времени подолгу скучать в одиночестве, уделяйте время его интересам, поощряйте увлечения и хобби, и тогда вашему ребенку не понадобятся гаджеты.

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