«Сборная поселка А» завершила сезон в Высшей Лиге КВН

"Сборная поселка А" завершила свое участие в Высшей Лиге КВН. Фото: vk.com/dmm051

В сезоне 2023 года Высшей Лиги КВН от Мурманской области играла «Сборная поселка А». Команда дошла до четвертьфинала, но дальше пробиться не смогла. Шанс вернуться в Вышку был - выиграть Кубок мэра Москвы.

Его разыграли 29 августа в новом формате: сначала команды сражались в дуэлях. Именно на этом этапе проиграла «Сборная поселка А». Поэтому для северян участие в этом сезоне Высшей Лиги закончилось.

- Для нашей команды это был третий выход на сцену в Высшей лиге Международного союза КВН. Игра была сложной, напряженной, непредсказуемой и экспериментальной. К сожалению, ребятам в плотной конкуренции не удалось пройти в следующий этап, но для нас они все равно победители! Напомним, что этот сезон для команды является дебютным и достаточно успешным, «Сборная поселка А» на музыкальном фестивале в Светлогорске завоевала «Президентский КиВиН», который не выдавался на протяжении нескольких лет! - рассказали в Доме молодежи Мурманска.

Напомним: команда КВНщиков «Заполярье» из Мурманской области прошла кастинг в новое развлекательно-юмористическое шоу талантов на телеканале ТНТ. Участники будут бороться за главный приз - 10 миллионов рублей и совершенствовать свое мастерство в юморе.

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