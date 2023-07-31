«Сборная поселка А» выиграла один из главных призов на фестивале «Голосящий КиВиН»

Северяне выиграли "Президентский КиВин" по итогам музыкального фестиваля в Светлогорске. Фото: kvn.ru
На минувших выходных в Светлогорске прошел фестиваль «Голосящий КивИН», Мурманскую область на нем представляла команда «Сборная поселка А». Северяне успешно выступили на одном из самых рейтинговых мероприятий КВН.
- По решению редакторов, Александра Александровича и Александра Васильевича Масляковых, «Президентский КиВиН» получила команда «Сборная поселка А», - сообщили в Доме молодежи Мурманска.
Северяне в сезоне 2023 года играли в Высшей лиги, но не смогли пройти дальше четвертьфинала. Но впереди у них - Кубок мэра Москвы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru