Дорогу на Североморск-3 перекрывать не будут

Временное ограничение движения было запланировано на 9-10 сентября, но его не будет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей предупреждают об отмене перекрытия автодороги Североморск - Североморск-3. Временное ограничение движения было запланировано на 9-10 сентября, но его не будет.
- На участке в районе 11-го километра работы производиться не будут. Перекрытие движения отменяется, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: в Мурманске завершили ремонт на девяти участках дорог.
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