Дорогу на Североморск-3 перекрывать не будут

Временное ограничение движения было запланировано на 9-10 сентября, но его не будет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают об отмене перекрытия автодороги Североморск - Североморск-3. Временное ограничение движения было запланировано на 9-10 сентября, но его не будет.

- На участке в районе 11-го километра работы производиться не будут. Перекрытие движения отменяется, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: в Мурманске завершили ремонт на девяти участках дорог.

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