В Мурманске завершили ремонт на девяти участках дорог

Качество выполненных работ на нескольких объектах оценил глава города Игорь Морарь. Фото: Администрация города Мурманска
В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали девять участков дорог, еще девять находятся в высокой степени готовности.
Качество выполненных работ на нескольких объектах оценил глава города Игорь Морарь.
- На улицах Седова и Хлобыстова работы завершены – проезжая часть и тротуары полностью обновлены. На улице Челюскинцев ремонт продолжается: идет замена бортового камня, ремонт колодцев, обустройство тротуаров, - сообщил он.
Всего в этом году будут отремонтированы 18 участков дорог общей протяженностью более 14 километров.
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