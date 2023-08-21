В Мурманске завершили ремонт на девяти участках дорог

Качество выполненных работ на нескольких объектах оценил глава города Игорь Морарь. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали девять участков дорог, еще девять находятся в высокой степени готовности.

Качество выполненных работ на нескольких объектах оценил глава города Игорь Морарь.

- На улицах Седова и Хлобыстова работы завершены – проезжая часть и тротуары полностью обновлены. На улице Челюскинцев ремонт продолжается: идет замена бортового камня, ремонт колодцев, обустройство тротуаров, - сообщил он.

Всего в этом году будут отремонтированы 18 участков дорог общей протяженностью более 14 километров.

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