Экс-голкипер Филимонов о матче в Белокаменке: «С моей точки зрения, это неприемлемо»

По словам спортсмена, неправильно проводить матч в подобном месте. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экс-голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов раскритиковал проведение футбольного матча в Белокаменке. Матч Кубка России между 2DROTS и «Динамо» Киров откроет кампанию Российского футбольного союза «Футбол — повсюду», во время которой игры будут проходить в самых необычных местах.

По словам спортсмена, неправильно проводить матч в подобном месте.

- Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения это неприемлемо. Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете. Если Кубок России является серьезным соревнованием, то этого не должно быть, - прокомментировал Филимонов изданию «Чемпионат».

Напомним: мурманский спортцентр «Авангард» может стать базой для тренировок конькобежцев.

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