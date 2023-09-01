Впервые в морском доке в Белокаменке пройдет матч Кубка России

Матч откроет кампанию Российского футбольного союза «Футбол — повсюду», во время которой игры будут проходить в самых необычных местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке впервые пройдет футбольный матч. 4 сентября в рамках Кубка России в морском доке встретятся команды Кировское «Динамо» и 2DROTS.

Матч откроет кампанию Российского футбольного союза «Футбол — повсюду», во время которой игры будут проходить в самых необычных местах.

- Для «Динамо» Кирова и 2Drots — это уникальный памятный опыт, ведь спустя несколько дней после матча поле будет передано детской областной спортшколе, а на его месте начнется строительство новой морской платформы СПГ. Мы организуем прямую телетрансляцию матча, - цитирует вице-президента Российского футбольного союза и заместителя председателя правления компании «НОВАТЭК» Дениса Соловьева РБК.

Напомним: в Никеле 27 августа прошел Gastro Industry Fest. На мероприятии, в том числе, побывали звезды российского футбола - Андрей Аршавин, Роман Широков, Алексей Гасилин и Владимир Лобкарев. Все желающие могли задать им вопросы в рамках Public talk.

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