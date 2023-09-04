В Мурманске отремонтируют помещение для церкви христиан-адвентистов

Как сообщили в администрации города, ремонтные работы будут вести с 8 сентября 2023 года по 8 сентября 2024 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске отремонтируют нежилое помещение на проспекте Ленина, 55, где разместится церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Перепланировку согласовали местные власти.
Как сообщили в администрации города, ремонтные работы будут вести с 8 сентября 2023 года по 8 сентября 2024 года.
Напомним: строительство кафедрального собора в Мурманске профинансирует частный инвестор.
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