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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:05

В Мурманске отремонтируют помещение для церкви христиан-адвентистов

В Мурманске согласовали ремонт помещения для церкви христиан-адвентистов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Как сообщили в администрации города, ремонтные работы будут вести с 8 сентября 2023 года по 8 сентября 2024 года.

Как сообщили в администрации города, ремонтные работы будут вести с 8 сентября 2023 года по 8 сентября 2024 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске отремонтируют нежилое помещение на проспекте Ленина, 55, где разместится церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Перепланировку согласовали местные власти.

Как сообщили в администрации города, ремонтные работы будут вести с 8 сентября 2023 года по 8 сентября 2024 года.

Напомним: строительство кафедрального собора в Мурманске профинансирует частный инвестор.

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