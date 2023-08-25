Строительство кафедрального собора в Мурманске профинансирует частный инвестор

На территории комплекса будут находиться музей Первой мировой войны, детская площадка (рассматривается вариант и со спортивной площадкой), баптистерий, кафе, парковка и т.д. Фото: Мурманская епархия

В Мурманске на улице Капитана Буркова построят Спасо-Преображенский Николаевский морской кафедральный собор, который должен был появиться больше века назад, но планам помешал приход к власти большевиков.

Стоимость проекта и сроки реализации пока не называются, так как работа только началась. Как сообщил руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора Владимир Семенов, среднюю стоимость строительства таких кафедральных соборов можно обозначить в районе 1,5 миллиарда рублей. Выкуп участка земли под божий дом обойдется в 23 миллиона рублей.

- Собственник земли – коммерческая организация, вопрос о выкупе решен, он прорабатывается с инвестором. Это будет не просто собор, а храмовый комплекс. Инвестор на сегодняшний день прежде всего ставит задачу в виде строительства самого собора. И, конечно, у нас остается свободный кластер, в который мы будем привлекать сторонние средства для создания музея, рабочей зоны и т.д. Также предоставим возможность любому желающему поучаствовать в строительстве собора, - сообщил протоиерей Владимир Семенов.

На территории комплекса будут находиться музей Первой мировой войны, детская площадка (рассматривается вариант и со спортивной площадкой), баптистерий, кафе, парковка и т.д.

Сам собор выполнят в необычном стиле с огромными прозрачными стенами.

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