Прячутся в траве и можно не заметить. В Мурманской области встретили ядовитую змею

В Мурманской области лето по погоде еще не закончилось, а, значит, есть шанс встретить ядовитых змей, греющихся на солнышке. Фото: Андрей Щепин / vk.com/kandaone

В Мурманской области лето по погоде еще не закончилось, а, значит, есть шанс встретить ядовитых змей, греющихся на солнышке.

Так, гадюку заметили в лесу под Кандалакшей. Очевидцы отметили, что змея шипела.

Гадюка занесена в Красную книгу Мурманской области, но это пресмыкающееся проявляет агрессию, только если чувствует опасность. Нужно просто обойти змею стороной.

К слову, в медучреждениях Мурманской области создан запас лекарства от укусов гадюки. А вот убивать этих змей нельзя - рассказали, почему.

Напомним: столкнувшийся в Баренцевом море с акулой дайвер рассказал, как это было.

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