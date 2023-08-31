«Не испугался! По матам слышно». Столкнувшийся в Баренцевом море с акулой дайвер рассказал, как это было

В соцсетях тысячи просмотров набирает видео с дайвером, который во время погружения в Баренцево море столкнулся с полярной акулой. Фото: скриншот видео / t.me/namurmansk

В соцсетях тысячи просмотров набирает видео с дайвером, который во время погружения в Баренцево море столкнулся с полярной акулой. «КП»-Мурманск» нашла героя ролика, который рассказал, как все было на самом деле.

В сети писали, что на акулу дайвер наткнулся у полуострова Рыбачий и очень испугался. Сам герой видео с этим не согласен. Во-первых, погружался он в Териберской губе. Во-вторых, какой испуг?

- Не испугался! Это слышно по матам, - прокомментировал ролик Кирилл Пищулин в паблике «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове».

А нам уточнил: акулу встретил в первый раз, раньше во время своих многочисленных погружений сталкивался только с китами, дельфинами да тюленями. Но страха действительно не было.

- Я искал тюленя, хотел поснимать. Двигался с включенным подводным буксировщиком. Когда остановился акула вышла справа от меня около метра и пошла, я как раз включал камеру. Она, получается, шла за мной. Потом я снимал, как она по кругу начала приближаться, подходя ближе. Я не испугался, сам ее спугнул, вдруг играть со шлангами начнет, - рассказал Кирилл Пищулин.

С хищницей северянин столкнулся в июле, видео с таких подводных прогулок он выгладывает в свой канал «Териберка Другой мир».

Полярная акула - нечастая гостья у поверхности моря, она предпочитает глубину, поэтому встречи с ней - редкость. Так что Кириллу повезло увидеть древнюю хищницу.

- Катран в нашем регионе - распространенный вид акул, он безобиден. Но, понятно, что пальцы ей в пасть засовывать не стоит. Еще бывает заплывает к нам полярная акула, но встречи с ней настолько редки, что поводов для беспокойства нет. На людей она не нападает, - сообщил «КП»-Мурманск» гидробиолог Кандалакшского природного заповедника Вадим Хайтов.

Но все же встреча с морскими обитателями может быть опасной. В том же паблике «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове» привели историю, которая могла закончиться плачевно:

- Одна туристка так мечтала увидеть китов в Баренцевом море, чтобы четыре раза приезжала в Териберку, но каждый раз не очень везло. В последний раз она решила попробовать дайвинг, вместе с инструктором погрузилась в море. Кита она увидела, и очень близко - он даже откинул ее плавником. К счастью, туристка не пострадала.

Напомним: в Колвицкой губе Белого моря рыбаки случайно поймали акулу, думая, что это большая треска.

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