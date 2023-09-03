В Мурманске почтили память погибших в Беслане

Трагические события произошли в первые сентябрьские дни 2004 года. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в сквере на улице Ленинградской 3 сентября прошла акция «Мы против терроризма», на которой в том числе почтили память жертв трагедии в Беслане.

Трагические события произошли в первые сентябрьские дни 2004 года.

В память о сотнях заложников, которым несколько дней пришлось обходиться без воды в руках террористов, мурманчане набрали воду из чаши в сложенные лодочкой ладони и полили растения из рук, отдавая дань памяти жертвам Беслана.

В завершение мероприятия участники почтили память погибших во время теракта минутой молчания, сообщает администрация города.

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