Облившей краской памятник воинам-афганцам мурманчанке грозит до трех лет колонии

58-летняя жительница Мурманска стала фигурантом уголовного дела по статье о повреждении мемориального сооружения. Фото: Иван ВИСЛОВ

58-летняя жительница Мурманска стала фигурантом уголовного дела по статье о повреждении мемориального сооружения. 18 августа она облила краской памятник воинам-афганцам в сквере у театра Северного флота.

Ее действия записала камера наружного видеонаблюдения, поэтому личность нарушительницы быстро установили и задержали в тот же день. Как сообщили в СКР Мурманской области, за порчу памятника воинам-интернационалистам в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

- За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, - уточнили в прокуратуре региона.

Также северянку проверят на вменяемость, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, так как свой поступок она объяснить не может.

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