Мантуров посетил производство подводного оптоволоконного кабеля в Мурманске

1 сентября Денис Мантуров посетил Мурманск с рабочим визитом. Фото: правительство Мурманской области

1 сентября Мурманск с рабочим визитом посетил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он посетил уникальный завод по производству подводного оптоволоконного кабеля и кабелеукладочное судно.

Его продукцию используют для строительства трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск - Владивосток протяженностью более 12 тысяч километров.

- Проект нацелен на развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути и на формирование цифровой экосистемы региона. Двумя кабелеукладочными судами уже проложен первый участок трассы от поселка Териберка до населенного пункта Амдерма в Ненецком автономном округе, - сообщил Андрей Чибис.

Также Денис Мантуров посетил Мурманский арктический университет. На его развитие выделят 1,2 миллиарда рублей. Вуз станет кузницей кадров для Арктической зоны РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru