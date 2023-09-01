В Мурманской области хотят выделить 49 млн на подключение медучреждений к сетям

Проект постановления опубликован на портале «Открытый электронный регион» и будет проходить обсуждения до 6 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минздраву Мурманской области планируют выделить почти 49 миллионов рублей из резервного фонда правительства региона.

Деньги хотят направить на подключение к коммунальным сетям и электричеству медучреждений, которые строят и ремонтируют по проекту модернизации объектов первичного звена здравоохранения.

Проект постановления опубликован на портале «Открытый электронный регион» и будет проходить обсуждения до 6 сентября.

Напомним: в Мурманской области выделили 268 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам.

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