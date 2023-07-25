В Мурманской области выделили 268 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам

Всего с момента внедрения дополнительной меры поддержки жильем обеспечили 86 детей-сирот. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области дополнительно выделили 268 миллионов рублей на обеспечение жильем 88 детей-сирот.

С 2023 года при достижении 18 лет дети-сироты могут воспользоваться жилищным сертификатом. Получив его, северяне не теряют своего права на предоставление квартиры до тех пор, пока не воспользуются сертификатом, сообщают в минобрнауки региона.

Купить жилье можно в любом уголке региона. Также появится возможность добавить собственные деньги, если нужно приобрести квартиру большей площади или более дорогую жилплощадь. Сделки с недвижимостью сопровождают специалисты органов местного самоуправления, где на учете состоят дети.

Всего с момента внедрения дополнительной меры поддержки жильем обеспечили 86 детей-сирот.

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