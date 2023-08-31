В губе Ура отменили карантин по птичьему гриппу

С 31 августа карантин в губе Ура отменен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин по птичьему гриппу. Первый очаг распространения инфекции зафиксировали в губе Ура, второй - у озера Секретарского в Териберке.

С 31 августа карантин в губе Ура отменен.

- В районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура отменен карантин с 31 августа. Соответствующее постановление будет опубликовано сегодня, - сообщили Nord-News в комитете по ветеринарии Мурманской области.

В Териберке очаг сохраняется.

Всего в Мурманской области сожгли более 1500 трупов зараженных птичьим гриппом чаек

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