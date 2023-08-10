В Мурманской области сожгли 1568 трупов зараженных птичьим гриппом чаек

Все сигналы о птичьем гриппе поступают пока с севера региона, а вот на Белом море пока обстановка спокойная.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется карантин по птичьему гриппу, болезнь поражает только сизых чаек. КПП у первого эпизоотического очага в губе Ура уже сняли, но сохранили наблюдение за ситуацией. У второго очага – озера Секретарское – КПП сохраняется.
- По состоянию на 9 августа, в губе Ура собрали 1012 трупов павшей птицы, в губе - 556, все трупы уничтожены в крематорной установке «Мурманской облСББЖ», - сообщили в веткомитете Мурманской области.
Все сигналы о птичьем гриппе поступают пока с севера региона, а вот на Белом море пока обстановка спокойная.
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