Каждый третий молодой житель Мурманской области состоит на учете у врача

Родителям не стоит устраивать гонку, у кого больше кружков, секций, «пятерок» в дневнике и насыщеннее жизнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Беречь смолоду надо не только честь, но и здоровье. Тем более если живешь на Крайнем Севере. Согласно статистике минздрава региона, на конец 2022 года на диспансерном учете в медучреждениях Мурманской области состояло 60704 несовершеннолетних, т.е. практически каждый третий молодой северянин был на учете с тем или иным заболеванием.

Происходит это потому, что и сами молодые люди, и их родители халатно относятся к здоровью, не обращают внимания на вредные привычки, малоподвижность, неправильное питание.

- Необходимо внушать детям, что здоровье – это бесценный дар, который надо беречь на протяжении всей жизни. А в этом помогает положительный пример самих родителей по ведению здорового образа жизни. Главными составляющими сбережения здоровья детей являются здоровое и полноценное питание, соблюдение режима отдыха и сна, двигательная активность, в том числе на свежем воздухе, психическое и эмоциональное состояние, витаминизация и вакцинация, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Взрослым и детям накануне нового учебного года (да и полярная ночь не за горами) напоминают о простых, но важных правилах, которые помогут избежать проблем со здоровьем. Одно из главных – полноценный сон. И это не обязательно 8 часов.

По данным исследований, ребенок, который высыпается, лучше учится и показывает больше достижений, чем его сверстники с недостатком сна. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%.

Роспотребнадзор привел примерные нормы ночного сна для школьников: 1 - 4 классы - 10-10,5 часа, 5 - 7 классы - 10,5 часа, 6 - 9 классы – 9 - 9,5 часа, 10 - 11 классы - 8-9 часов. Первоклассникам также рекомендуется дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Родителям не стоит устраивать гонку, у кого больше кружков, секций, «пятерок» в дневнике и насыщеннее жизнь.

- Не стоит чрезмерно нагружать детей дополнительными внешкольными секциями и кружками, чтобы ребенок «не слонялся без дела». Помните, что чрезмерные нагрузки могут плохо сказаться на растущем организме. При переутомлении ребенок будет хуже спать, усваивать школьную программу и начнет болеть всевозможными заболеваниями. Северным школьникам требуется щадящий режим дня. Следует оставлять 2 часа свободного времени для прогулок на свежем воздухе, - советует Маргарита Петухова.

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