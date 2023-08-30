500 педагогов приняли участие в августовском совещании в Мурманске

29 августа в Мурманске прошло традиционное августовское совещание с педагогами, участие в нем приняли порядка 500 человек со всей области. Фото: Правительство Мурманской области

29 августа в Мурманске прошло традиционное августовское совещание с педагогами, участие в нем приняли порядка 500 человек со всей области.

Накануне нового учебного года они обсудили нововведения.

- С 1 сентября запускаем региональную программу патриотического воспитания «На Севере – жить!». Для школьников еженедельно будет проводиться урок по изучению Мурманской области, организация экскурсий на предприятия региона, к достопримечательностям и памятным местам. Кроме того введем профессиональное обучение школьников на базе колледжей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также по его поручению в регионе разработают комплексный план по стимулированию школьников оставаться жить и работать в Кольском Заполярье.

На встрече также обсудили финансовую грамотность детей - эту тему активно внедряют в школьную программу. Ее элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир.

Напомним: 26 августа в Мурманске открылась ярмарка «На Севере - учиться!». Работать она будет до 3 сентября, гостей ждут мастер-классы, аттракционы, Арктическая кухня, торговля, а 1 сентября в честь Дня знаний здесь состоится бесплатный концерт группы «Меджикул».

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