Алексей Гасилин в Никеле: «Лучший подарок - выигрыш России на Чемпионате мира»

На фестивале в Никеле легенды российского футбола ответили на вопросы северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Никеле 27 августа прошел Gastro Industry Fest. На мероприятии, в том числе, побывали звезды российского футбола - Андрей Аршавин, Роман Широков, Алексей Гасилин и Владимир Лобкарев. Все желающие могли задать им вопросы в рамках Public talk.

Так, например, футболистов спрашивали, какими они были в детстве, об их профессиональных успехах, личных взглядах на что-либо. Один из участников задал вопрос о том, что будет лучшим подарком для футболиста.

- Лучший подарок - победа России на Чемпионате мира по футболу, - сказал Алексей Гасилин, после чего последовали бурные овации от окружившей футболистов толпы.

Также на фестивале выступили известные артисты - группы Uma2rman и 7B.

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