На гастрофестивале в Никеле выступит рок-группа Uma2rman

Мероприятие пройдет на Площади металлургов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в Никеле состоится фестиваль Gastro Industry Fest, на котором выступит рок-группа Uma2rman. Музыканты являются авторами таких хитов как «Проститься», «Прасковья» и «Ночной дозор».

- Группа родом из Нижнего Новгорода, чьи песни прославились на всю Россию, выступит на фестивале в Никеле. Сочетаем лучшие треки с энергией индустриального Севера! - отметили организаторы.

Еще одним хедлайнером праздника станет группа 7Б. Мероприятие пройдет на Площади металлургов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru