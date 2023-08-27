Пора делать прописку на даче. К жителю Кандалакши на чай заглядывают белки

В соцсетях пользователи шутят, что пора белкам делать прописку на даче. Фото: Артем Ковалев vk.com/kovalyovart

К жителю Кандалакши с завидной регулярностью приходят в гости белочки. Судя по фото, больше всего рыжим красавицам нравится пить с северянином чай. Ну, или по крайней мере, сидеть в заварочном чайнике.

- Приходят сначала утром, потом в обед. Подкармливаем их семечками, печеньем, а так же сухофруктами, - поделился с «КП»-Мурманск» Артем Ковалев.

В соцсетях пользователи шутят, что пора белкам делать прописку на даче.

Напомним: ученый из Лапландского заповедника рассказала, как правильно собирать грибы.

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