Не рвать, а выкручивать. Ученый из Лапландского заповедника рассказала, как правильно собирать грибы

Из-за прохладного лета грибов в Мурманской области еще мало, но если погода станет влажной и теплой, уже через неделю должны пойти подберезовики и подосиновики. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за прохладного лета грибов в Мурманской области еще мало, но если погода станет влажной и теплой, уже через неделю должны пойти подберезовики и подосиновики.

Среди грибников возникают постоянные споры о том, как нужно собирать «шляпки». Одни считают, что надо грибы срезать, другие предпочитают выкручивать. О том, как все же правильно это делать, рассказали в Лапландском природном заповеднике.

- Гриб нужно повернуть вокруг своей оси, держа в руках, и выкрутить его. Таким образом грибница повреждена не будет. Тянуть вверх и резко вырывать гриб нельзя, - поделилась с «КП»-Мурманск» заместитель директора по научной работе Наталья Чуева.

Напомним: первый гриб нашли под Мурманском в конце июня.

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