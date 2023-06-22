Пошли первые грибы! В Мурманске у озера нашли подберезовик

В комментариях северяне отмечают, что тоже замечали «шляпников». Фото: vk.com/murmanskgeroi
Еще не закончился июнь, а в Заполярье уже пошли первые грибы! Находку северяне сделали в Мурманске, на улице Градостроителей.
- Знали, что цветущая сирень — к грибам? Первый подберезовик нашли около Большого озера, - написали в паблике «Мурманск» (18+).
В комментариях северяне отмечают, что тоже замечали «шляпников» - уже видели сморчки, сыроежки.
Напомним: в Мурманске зацвела яблоня у драмтеатра. Дерево считается самым большим в городе.
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