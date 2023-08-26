Норвегия запретила домашним оленям приходить в Мурманскую область и есть ягель

Норвежским оленям преградят доступ в заповедник "Пасвик" забором. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

История с домашними норвежскими оленями, которые повадились столоваться в заповеднике «Пасвик», получила продолжение.

Напомним: В декабре прошлого года 40 рогатых пересекли невидимую для них границу и пришли в Мурманскую область, съев ягеля на 370 миллионов рублей. В заповеднике выставили счет норвежской стороне, но там решили найти способ не платить. Хотя компенсация в таких случаях прописана в документах - олени-то приходят за ягель в нашу страну не первый год.

Поэтому норвежские власти обратились к владельцам животным и запретили оленям пересекать российско-норвежскую границу.

- 42 животных, ввезенных в Россию в этом году, 40 были доставлены обратно в Норвегию, а остальные двое, как ожидается, вернутся в ближайшее время. Вернувшихся животных с тех пор забили из-за опасений, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш по соображениям безопасности, - пишет Associated Press со ссылкой на директорат сельского хозяйства Норвегии.

Также Норвегия решила восстановить забор на границе, который должен препятствовать свободному проникновению оленей на заповедную территорию.

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