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НовостиОбщество25 августа 2023 14:11

На выходных в Мурманской области потеплеет до +16

В Мурманскую область заглянет теплая погода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области на последних выходных лета станет потеплее.

В Мурманской области на последних выходных лета станет потеплее.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на последних выходных лета станет потеплее. Воздух прогреется до +16 градусов.

- В ближайшие дни, 26-28 августа, регион останется под влиянием Арктического антициклона, который будет располагаться над Кольским полуостровом. Местами ожидается небольшой дождь, ночью туман. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +11+16, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в небе над Мурманском заметили одно из первых северных сияний в этом сезоне.

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