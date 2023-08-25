В небе над Мурманском заметили одно из первых северных сияний в этом сезоне

Северяне отметили, что сияло довольно ярко. Фото: vk.com/murmanskgroup

На смену полярному дню и белым ночам в Мурманск пришло северное сияние. Небо озарили изумрудные сполохи в ночь на 25 августа.

- Лето заканчивается, наступает красота! - написали в группе Мурманск (18+).

Северяне отметили, что сияло довольно ярко.

Напомним: ранее под Кандалакшей сфотографировали первое после белых ночей северное сияние.

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