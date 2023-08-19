В Мурманской области сфотографировали первое после белых ночей северное сияние

12 августа на широте Мурманска завершился период белых ночей, и с каждым днем становится все темнее. Фото: vk.com/murman_afisha

12 августа на широте Мурманска завершился период белых ночей, и с каждым днем становится все темнее.

А это значит, что на небе уже можно наблюдать северное сияние. Первую игру авроры бореалис на небе увидели под Кандалакшей. Хоть по вечерам еще достаточно светло, все же зеленые сполохи были отчетливо заметны.

Напомним: август 2023 года запомнится северянам контрастами: первая половина месяца отметилась рекордной жарой, а во второй на регион обрушились сильные дожди. 16 августа во время непогоды в небе над Мурманском едва... не сформировалось торнадо.

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