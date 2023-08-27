В Мурманске во дворах собирают спелую малину

Фотографиями собранной малины северяне делятся в соцсетях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К концу лета в Мурманске поспела малина. Кустики, усыпанные ароматной красной ягодой, можно найти во многих дворах города. Правда, со многих из них урожай прохожие уже собрали, но если хорошо поискать, то шанс полакомиться есть.

Фотографиями собранной малины северяне делятся в соцсетях.

Напомним: ученый из Лапландского заповедника рассказала, как правильно собирать грибы.

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